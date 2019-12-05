Лондон, , 23:27 — REGNUM Мировые цены на нефть возвращаются к значениям начала торгов, несмотря на заявления ОПЕК+ о расширении сокращений добычи в 2020 году, 5 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральский фьючерс Brent — в плюсе на 37 центов (0,59%), на отметке $63,37 за баррель. Январские фьючерсы WTI подорожали всего на шесть центов (0,10%), до $58,37 за баррель.

Ранее в течение сессии нефть Brent достигла максимума в $63,91 за баррель. Дневной максимум WTI составил $59,11 за баррель.

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