Лондон, , 19:47 — REGNUM Мировые цены на нефть поднялись примерно на 1% на фоне заявлений о договоренности ОПЕК и России расширить сокращения добычи в первом квартале 2020 года, 5 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 63 цента (1,00%), до $63,63 за баррель. Дневной диапазон марки составляет $62,74 — $63,80 за баррель.

Январские фьючерсы WTI поднялись в цене на 38 центов (0,65%), до $58,81 за баррель. Диапазон сессии WTI — от $58,12 до $59,11 за баррель.

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