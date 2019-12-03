Ростов-на-Дону, , 18:04 — REGNUM Компанию «Центр 100 Ростов-на-Дону», фигурирующую в громком деле регионального министерства здравоохранения, намерен посетить глава региона Василий Голубев.

«Завтра [4 декабря] губернатор Василий Голубев планирует во время поездки в Мясниковский район посетить скандальный «Центр 100 Ростов-на-Дону», деятельность которого привела к масштабному скандалу и аресту министра здравоохранения Татьяны Быковской», — пишет telegram-канал «Левбердон».

ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте правительства Ростовской области указано, что 4 декабря состоится рабочая поездка донского главы в Мясниковский район. Здесь располагается компания, в которой прошли обыски по делу о нарушении при проведении госзакупок руководством донского минздрава.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор назначил и. о. министра здравоохранения