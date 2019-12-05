Москва, , 10:02 — REGNUM Предстоящие два дня, 5 и 6 декабря, должны слиться в один сложный экзаменационный период устойчивости российской валюты. Дело в том, что в эти дни состоятся взаимосвязанные события, которые окажут влияние не только на рубль, но и на все финансовые рынки в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Сегодня, 5 декабря, должен пройти саммит ОПЕК, на котором Саудовская Аравия планирует заручиться поддержкой других участников картеля, для дополнительного сокращения объемов добычи нефти.

А уже 6 декабря, самый сложный момент, потому что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия попытается убедить и Россию поддержать дополнительные ограничения.

Не нужно говорить, что от итогов этих двух встреч зависит судьба нефтяных цен, а значит и курс российского рубля, который по большому счету, сейчас стоит перед развилкой идти к 62,50−63,00 к доллару США, или к 66,00−67,00.

Предугадать заранее, чем закончатся российско-саудовские переговоры невозможно, оба основных варианта равновероятны, кроме того есть и промежуточные сценарии.

Поэтому участники торгов, вероятно, предпочтут не рисковать и дождаться пятницы, а сегодня ориентироваться на сохранение курса рубля вблизи дневного торгового диапазона 63,80−64,30 за американский доллар», — считает эксперт.

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