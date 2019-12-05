Москва, , 08:06 — REGNUM Торги на Мосбирже 4 декабря открылись снижением по рублевым парам. Рубль заметно укрепился к доллару США и единой валюте на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 63,82 руб., курс евро — до 70,69 руб.

Укреплению нацвалюты способствовало несколько факторов: успешный аукцион Минфина РФ, сообщение Bloomberg о сделке США — Китай, рост нефтяных котировок на 3,3%.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Китай близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Инвесторы расценили сообщение как шанс подписать соглашение до 15 декабря.

Нефть марки Brent подорожала до $63,49 на новостях о торговой сделке между Китаем и США, а также позитивного отчета минэнерго США, в котором отражено сокращение запасов нефти на 4.856 млн баррелей на прошлой неделе.

Против британца рубль подешевел на фоне его укрепления на рынке Форекс. Он получил поддержку против всех основных валют на ожиданиях формирования более стабильного правительства Консерваторов, которое получит возможность довести процесс Брекзита до своего завершения.

Сегодня, 5 декабря, торги в Азии на глобальном валютном рынке проходят спокойно. В центре внимания участников рынка американская статистика. Они начинают готовиться к публикации пятничного отчета по рынку труда.

Пара доллар/рубль вернулась к поддержке 63,85 руб. Если сегодня американские СМИ еще раз подогреют рынки позитивными новостями по сделке США — Китай, то курс доллар вернется к 63,70 руб.

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