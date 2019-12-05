София, , 08:23 — REGNUM Газопровод «Балканский поток», продолжающий «Турецкий поток» на территории Болгарии, будет достроен с максимально возможной скоростью. Об этом болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил в интервью телеканалу BTV.

Он отметил, что средняя скорость строительства газопровода составляет 5 км в день, при этом запуск строительства задержало проведение конкурсных процедур. Завершение строительства ожидается до конца 2020 года.

«Болгария — единственная альтернатива для российского газа», — подчеркнул Борисов.

Он напомнил, что Болгария должна стать газораспределительным центром на Балканах, этот замысел согласован и с Евросоюзом, и с США. В настоящее время траншеи для прокладки газопровода протянулись на 150 км, укладка труб уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем упрекнул болгарскую сторону в сознательном торможении проекта «Турецкий поток». При этом он заявил, что Россия сможет найти другие варианты доставки газа на юг Европы.

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