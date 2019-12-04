Сочи, Краснодарский край, , 17:42 — REGNUM Российская Федерация найдет другие возможности реализации продолжения газопровода «Турецкий поток» в том случае, если Болгария не захочет в этом проекте участвовать. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

В ходе переговоров Путин отметил, что сербская часть продолжения «Турецкого потока» почти готова — укладка труб будет завершена в ближайшие недели.

Напомним, что по территории Сербии пройдет европейская часть газопровода «Турецкий поток» — от границы с Болгарией до Венгрии.

При этом Путин отметил, что в том случае, если Болгария откажется участвовать в проекте «Турецкого потока», то Россия сможет найти обходной путь от турецкой границы до Сербии.