Хабаровск, , 05:52 — REGNUM 240 тонн продукции привезла делегация Хабаровского края на ярмарку, которая проходит в Москве в рамках Дней Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Московскому покупателю предложена рыбная продукция хабаровских предприятий, а также дары дальневосточной тайги — мед, варенье из таежных ягод, продукция из дикоросов. За первые два дня ярмарки продано 8 тонн. Помимо деликатесов, в ярмарке от Хабаровского края принимают участие мастера национальных прикладных искусств, творческие коллективы.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровские предприятия представляют на ярмарке широкий ассортимент сувениров, книг о Хабаровском крае.