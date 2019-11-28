Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Три предприятия Хабаровского края примут участие в Дальневосточной ярмарке, которая откроется в Москве 2 декабря 2019 года. В столицу хабаровчане повезут рыбу, мёд, варенье и дикоросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Хабаровские предприятия также представят на ярмарке широкий ассортимент сувениров. Делегация Хабаровского края примет участие в фестивале Дальнего Востока, который пройдёт в Экспоцентре в Москве с 12 по 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дни Дальнего Востока» проводятся в Москве третий год подряд по инициативе аппарата полпреда президента в ДФО. О развитии Дальнего Востока очень много говорят в последние годы. 27 ноября в Якутске полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал ДФО инвестиции в 4 трлн рублей.