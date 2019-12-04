Москва, , 15:46 — REGNUM Ежемесячные выплаты для самозанятых пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года. Их пенсия подлежит индексации, так как самозанятые пенсионеры считаются неработающими, говорится в разъяснениях на официальном сайте ФНС.

«Казус в том, что закон не делит пенсионеров на работающих и неработающих: это упрощенная терминология», — приводит слова юриста Дмитрия Константинова радиостанция Business FM.

Пенсионеры теряют право на ежегодную прибавку в случае, если за них платят обязательные страховые взносы, тогда как самозанятые не платят эти взносы и, соответственно, не теряют прибавку.

С 1 января 2020 года неработающим пенсионерам увеличат страховую пенсию на 6,6%. В среднем ежемесячные выплаты вырастут на 1 тыс. рублей в месяц.

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