Москва, , 17:17 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в октябре вырос на 0,1%, а в годовом выражении — на 6,1%. Такие данные приводятся в опубликованном 3 декабря докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

«В октябре 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 205 рублей», — говорится в документе.

При этом реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) в октябре, по данным Росстата, вырос на 2,3%, а в годовом выражении — снизился на 0,1%.

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