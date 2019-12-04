Москва, , 12:43 — REGNUM Проработка проекта газопровода через Монголию в Китай поручена российскому Министерству энергетики и Газпрому. Об этом сообщил 4 декабря журналистам вице-премьер Алексей Гордеев в кулуарах бизнес-форума «Россия — Монголия».

По его словам, создаётся рабочая группа по подготовке технико-экономического обоснования проекта. Один из ключевых вопросов — экономическая окупаемость такого газопровода.

Российская сторона на уровне главы государства настроена серьёзно рассмотреть проект, добавил Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря при участии президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина были запущены поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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