Москва, , 16:28 — REGNUM О старте проекта газопровода из России в Китай через Монголию заявил 3 декабря монгольский премьер-министр Ухнагийн Хурэлсух на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Ухнагийн Хурэлсух «Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта».

По словам Ухнагийна Хурэлсуха, Улан-Батор рад решению Москвы в пользу Монголии, через которую проходит газопровод в Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Москве проходит встреча Медведева с Ухнагийном Хурэлсухом. Строительство газопровода в Китай через монгольскую территорию в начале сентября поддержал российский президент Владимир Путин.

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