Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти 3 декабря завершились небольшим ростом на 0,05%. В течение дня цена нефти марки Brent снижалась до $60,29, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Триггером для снижения стало заявление президента США Дональд Трамп, что подписание торгового договора с Китаем может быть отложено до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. Не исключается, что 15 декабря могут быть введены новые импортные пошлины на товары из Китая. К закрытию дня покупатели отыграли потери.

Сегодня, 4 декабря, нефть торгуется в плюсе. Положительное влияние на цену оказал опубликованный отчет Американского института нефти (API), который отразил сокращение запасов нефти в США за прошлую неделю.

Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за неделю до 29 ноября сократились 3,72 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,93 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0.794 млн баррелей.

Вечером аналогичный отчет опубликует минэнерго США. Ожидается, что запасы сырой нефти сократились на 1,5 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,75 млн, запасы дистиллятов — на 0,25 млн.

Если не будет негатива в начале европейской сессии, то по нефти ожидается рост котировок до $62,00. Потом придется ждать выхода американской статистики и отчета минэнерго США.

Если они порадуют участников рынка, можно ждать продолжения роста до $62,30. Если нет, то консолидация продолжится около уровня $60,80.

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