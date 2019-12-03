Москва, , 16:11 — REGNUM Нефтяному рынку приходится держать второй серьезный удар за последние три торговых дня, которые делают несбыточными чаяния Саудовской Аравии обеспечить благоприятную атмосферу для размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco 5 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После выходных помогли вербальные интервенции со знаком «плюс», что на саммите ОПЕК+ 5−6 декабря будет обсуждаться вариант дополнительного сокращения добычи на 400 тыс. барр/сутки, однако позитивный эффект оказался непродолжительным.

Участники рынка не стали это воспринимать в качестве чистой монеты, учитывая особенную позицию России, а позже уже появились опасения, что США и Китай могут перенести заключение «первой фазы» торгового соглашения на неопределенный период, что вызвало волну продаж.

В итоге 3 декабря котировки нефти марки Brent уже опасно балансируют на поддержке в $61,50, сохраняя мизерные шансы на выправление ситуации с возвратом к $63,50, что накануне еще представлялось возможным, пока не испортился новостной фон.

Сейчас у участников рынка уже не так много оснований сохранять оптимизм, наблюдая как резко тают шансы заключения «перемирия» между США и Китаем до конца года и как на глазах портятся отношения США и Европы.

Всему виной комментарии Трампа, где он допускает заключения торгового соглашения после выборов президента США в ноябре 2020 года и где он готов повысить пошлины до 100% на многие европейские товары помимо вина в отместку за введение Францией «цифрового» налога.

Это серьезным образом повышает уровень неопределенности, который может еще больше ударить по мировой экономике и потреблению энергоносителей. На фоне ожиданий дальнейшего роста добычи сланцевой нефти в 2020-м году от ОПЕК+ это в итоге может потребовать больше усилий для устранения возможного дисбаланса, в то время как в атмосфере крупнейших производителей нефти перестал витать дух сотрудничества.

В итоге, если из Вашингтона не последует более примирительных ноток после таких резких выпадов, цены на нефть могут к саммиту ОПЕК+ и завершению IPO Saudi Aramco опуститься к $60, а могут уйти и еще ниже», — пояснил эксперт.

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