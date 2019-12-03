Москва, , 15:22 — REGNUM Самой покупаемой моделью Haval в России в ноябре стал среднеразмерный кроссовер Haval H6. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

За месяц продажи H6 составили 550 автомобилей.

На втором месте по популярности среди российских автолюбителей кроссовер Haval F7. В ноябре это авто приобрели 467 покупателей. В тройку лидеров рейтинга с показателем 247 проданных экземпляров входит купе-кроссовер Haval F7x.

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились кроссовер Haval H2 (131 ед.) и рамный внедорожник Haval H9 (81 ед.).

Всего за ноябрь российские дилеры Haval продали 1476 машин. Это в 3,2 раза больше по сравнению с ноябрём 2018 года. При этом по итогам января-ноября текущего года в РФ было реализовано 10 014 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,8 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, автомобиль Haval F7x продаётся в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Данная модель имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов, а также контроллер управления мультимедийной системой. В качестве силового агрегата у модели турбодвигатель объёмом 2 л, коробка передач 7 DCT и привод 4×4.

Читайте также: Haval занимает дилерские центры Ford в России — СМИ