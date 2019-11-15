Москва, , 10:05 — REGNUM Порядка 20 дилерских центров в России, где продавались машины американской компании Ford, теперь стали дилерами китайского бренда Haval. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что некоторые дилерские центры продолжают заниматься обслуживанием легковых машин Ford и реализуют автомобили сегмента LCV этой марки.

Однако в остальных центрах произошло полное замещение брендов. К ним относятся восемь центров в таких городах, как Иваново, Курск, Москва, Нижний Тагил, Псков, Санкт-Петербург, Сыктывкар и Ярославль.

По мнению экспертов, рост дилерской сети китайской марки Haval в России связан с увеличением продаж этой марки.

Напомним, за период с января по октябрь 2019 года в стране было продано 8,5 тыс. автомобилей Haval — это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Напомним также, что к 2025 году китайская компания планирует продавать в РФ до 100 тыс. машин в год и занять минимум 5% рынка.

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