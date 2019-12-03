Москва, , 14:50 — REGNUM Добыча нефти в США в последние годы растёт головокружительными темпами. Но возможности сохранения таких темпов практически нет, исходя и из ограниченности запасов, технологических причин, и уже высоких достигнутых объёмов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман, комментируя вывод ОПЕК о завершении «золотого века» сланцевой добычи нефти в США.

«Для США такая перспектива негативна, поскольку ограничивает доходы от продаж чёрного золота, создаёт или усиливает сложности для сланцевых компаний.

Такая ситуация может существенно отразиться на мировом предложении чёрного золота и ценах на него.

Ведь «сланцевый бум» последних лет, создавший перенасыщение рынка, привёл к падению котировок нефти с 2014 г. и заставил страны-экспортёры в рамках пакта ОПЕК+ согласованно снижать добычу для сохранения цен.

Сейчас действует данное соглашение, по которому она уменьшилась на 1,2 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ проводит встречу на текущей неделе, 5−6 декабря, для решения о сроках продления договора и квотах на добычу между разными странами.

Вероятно, действие будет пролонгировано до лета 2020 года. Но при снижении темпов прироста добычи в США страны ОПЕК+ могут принять решить дополнительно не сокращать добычу, хотя пока есть предложение снизить её ещё на 0,4 млн баррелей.

Для нефтедобывающих стран и для России в частности, такой подход выгоден. Ведь искусственное сдерживание производства лишает возможностей получать дополнительные доходы от экспорта, приводит к потере доли рынка, что сложно восстановить.

Но в случае ограничения предложения со стороны США, есть возможность сохранить и объёмы производства, и цены на приемлемом уровне примерно $60−65 за баррель Brent», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к выводу, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершился.

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