Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пришли к выводу, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершился. Об этом 2 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что причиной для такого вывода стал прогноз о замедлении темпов роста добычи сланцевой нефти в США. Так, по мнению аналитиков Vitol Group, на которых ссылается издание, добыча нефти в Соединённых Штатах в период с декабря 2019 года по декабрь 2020-го увеличится на 700 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 млн баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.

Аналогичной оценки придерживаются в министерстве энергетики США. Ранее там отмечали, что одной из причин такого снижения стало перенасыщение мирового рынка нефти и падение цен в 2018 году. Увеличение текущего уровня добычи министры стран ОПЕК обсудят на этой неделе.

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