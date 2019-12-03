Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 2 декабря открылись ослаблением по рублю. Его ослабление было вызвано ростом напряженности между США и Китаем после подписания Дональдом Трампом законопроекта по Гонконгу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль под давлением находился в течение часа после открытия торгов, после чего он начал отыгрывать потери на фоне роста нефтяных котировок, которые на торгах в Азии повысились на 0,9%.

Рубль ускорился на вечерних торгах. Участники рынка отыгрывали ослабление доллара на глобальном валютном рынке. Основным фактором его ослабления стали слабые данные из США.

Индекс деловой активности ISM в США за ноябрь оказался ниже прогнозируемого уровня, так же как и индекс расходов на строительство за октябрь. Статистика оказала негативное влияние как на курс доллара, так и на фондовые индексы.

Ослабление доллара началось до выхода данных в США перед выступлением главы ЕЦБ К. Лагард. Из-за резкого укрепления евро на Форекс рубль закрылся против единой валюты снижением.

Завершились торги по рублю снижением к евро, ростом — к доллару. Пара доллар/рубль снизилась на 0,22%, до 54,17, фунт/рубль — на 0,31%, до 82,96 руб. Пара евро/рубль выросла на 0,38%, до 71,14 руб.

Сегодня, 3 декабря, на торгах в Азии волатильность на рынке низкая. Нефть торгуется в небольшом плюсе. Так как пара доллар/рубль вернулась к уровню 64,15, то у продавцов появился шанс вернуть цену на 64,00 руб.

Цена останется торговаться в диапазоне 63,50—64,50 руб. Она в нем пробудет до тех пор, пока не прояснится ситуация с торговым соглашением между США и Китаем. Также стоит следить за динамикой цен на нефть. Рост цен на нефть вернет пару доллар/рубль к уровню 63,85 руб.

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