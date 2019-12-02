Москва, , 15:51 — REGNUM Внешний фон давит на рубль и усиливает волнение валютного рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Некий позитив торговых переговоров между США и Китаем в данный момент остаётся достигнутым только на вербальном уровне. США приняли акт о поддержке прав человека в Гонконге, Китай в свою очередь ответил контрмерами, а именно, введение санкции против американской компании.

Ещё одно действие со стороны Китая — это временная остановка рассмотрения запросов на посещение военными кораблями США Гонконга. Сложившаяся ситуация может повлиять на рынок развивающихся стран не самым лучшим образом. В том числе и на Россию, что в свою очередь скажется и на российской валюте.

Помимо всего, не в пользу рубля говорит проведённый Минфином 27 ноября очередной аукцион, наблюдалось снижение интереса к рынку ОФЗ, и впервые за длительный период объём предложения превысил спрос.

Доля нерезидентов в ОФЗ составляет 32%, для рубля это достаточно большой риск, все дело в том, что внешний фон пока не сулит ничего хорошего и волнения могут усилится, а бегство капитала в стабильные валюты неминуемо ослабит рубль.

Налоговый период всё это время помогал и поддерживал рубль, но сейчас он подошёл к завершению, и рубль может снизиться до отметки 65,30 руб./доллар уже на этой неделе, так как факторы давления усиливаются», — пояснила эксперт.

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