Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM На Среднем Урале за девять месяцев 2019 года введено в эксплуатацию более 1,3 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил глава минстроя Свердловской области Михаил Волков, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Как уточнил министр, этот показатель на 12% больше, чем показатель за аналогичный период 2018 года. Также Михаил Волков напомнил, что до конца 2019 года в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 850 тыс. квадратных метров жилья, и это свыше 70 многоквартирных домов.

Напомним, что в 2019 году по программе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию более 2,3 млн квадратных метров жилья.