Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Свердловская область не справится с достижением показателей по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2020—2021 годы. Свои опасения высказал министр строительства региона Михаил Волков, сообщает «Коммерсант».

»Мы ожидаем дефицит на 150−200 тыс. кв. м по нацпроекту уже в следующем году. Сейчас мы находимся в сложной ситуации, так как некоторые объекты начали строить только в этом году», — сказал чиновник.

Впрочем, министр надеется, что в нацпроекте изменят плановые показатели, ведь этот вопрос уже обсуждают на федеральном уровне.

В 2019 году регион достигнет целевого показателя в 2,4 млн кв. м, добавил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые три квартала 2019 года в Свердловской области построили 1 194,32 тыс. кв. м жилья. Регион стал самым «застраиваемым» среди других субъектов Уральского федерального округа.

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