Париж, , 16:01 — REGNUM Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заверил, что государство «никогда бы не отказалось» от налогообложения цифровых гигантов, столкнувшись с угрозой США принять ответные санкции против Парижа, сообщает Le Figaro.

«Мое послание будет ясным: мы никогда, никогда, никогда не откажемся от налогообложения цифровых гигантов», — заявил министр финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции вводят 3%-й налог на цифровые компании, чья годовая выручка в мире превышает €750 млн. Под закон попадают 26 компаний, среди которых Google, Apple, Facebook и Amazon.

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