Париж, , 16:03 — REGNUM

Парламент Франции дал зеленый свет закону о налогообложении цифровых компаний Gafa, нацеленному в основном на американские компании, сообщает Le Figaro.

Известно, что под действие закона попадают 26 компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple (Gafa), а также Meetic, Airbnb, Instagram, а также французскую компанию Criteo.

Ожидается, что введение налога на крупные цифровые компании принесет 201 млн евро в 2019 году и 650 млн в 2020 году.

«Между союзниками мы должны урегулировать наши разногласия, а не прибегать к угрозам», — заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в ответ на расследование, начатое Вашингтоном в отношении введения налога на американские компании во Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о налогообложении цифровых гигантов коснётся компаний, чей оборот превышает 750 млн евро. Компании будут облагаться трехпроцентным налогом.

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