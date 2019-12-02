Москва, , 15:57 — REGNUM Цены на нефть 2 декабря растут на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем заседании, которое состоится уже на текущей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«1 декабря министр нефти Ирака Тамир Габдан укрепил надежды инвесторов в этом. Он заявил, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

На этом фоне нефть уже отыграла почти 30% пятничного падения, которое реализовалось после сообщения Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.

Таким образом, октябрьский бычий тренд остался актуальным, а значит приоритетные цели, по-прежнему, в районе локального максимума $64,60 за баррель», — считает эксперт.

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