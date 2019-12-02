Москва, , 09:59 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 29 ноября обвалились на 3%, отметив минимумы 20 ноября в районе $60,34 за баррель. К концу дня цены частично откатились, но закрылись под отметкой $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На утренних торгах 2 декабря фьючерсы пытаются восстановиться, расположившись в районе 100-дневной скользящей средней, но импульс пока не получает внятного развития.

Агрессивные распродажи на рынке черного золота последовали на фоне проявления недовольства Саудовской Аравией невыполнением странами ОПЕК+ условий сделки. Королевство дало понять, что больше не станет взваливать на себя бремя недобросовестных участников соглашения, чем испугала участников рынка.

Дополнительное давление на цены оказали опасения переноса сделки между США и Китаем из-за подписанного Трампом закона о нарушении прав человека в Гонконге, а низкая ликвидность из-за отсутствия американских игроков только усилила продажи.

На этой неделе состоится заседание стран ОПЕК+, и неудивительно, что в преддверии этого события градус напряженности на рынке нарастает, ведь определенности в вопросе более решительных мер со стороны производителей по-прежнему нет.

Правда, в воскресенье министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил, что страны рассматривают возможность ограничения производства на дополнительные 400 тыс. баррелей в день для обеспечения стабильности рынка.

Это оказало небольшую поддержку рынку, как и неплохая статистика из Китая. Промышленный PMI впервые с апреля поднялся выше отметки 50 пунктов, составив 50,2 против 49,3 ранее.

Далее трейдеры продолжат следить за развитием событий на торговом фронте и ждать сигналов о готовности производителей ОПЕК+ принять дополнительные меры по ограничению добычи. Главная задача Brent на ближайшую перспективу — удержаться над уровнем $61 за баррель», — считает эксперт.

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