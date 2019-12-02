Москва, , 15:34 — REGNUM Россия — огромная страна и ситуация, как и в других странах с большой территорией, с точки зрения развития экономики в ней не выглядит однородной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя уровень зарплат в регионах.

«В России есть депрессивные регионы, где валовый региональный продукт формируют отрасли с низкой добавленной стоимостью, а демографическое положение таково, что не позволяет платить высокие зарплаты.

Бюджеты этих регионов формируются с большим дефицитом и становятся зависимыми от поступления из центра. В России есть и регионы, где, напротив, формируется большая часть ВВП и работники получают достойное своему вкладу вознаграждение, либо где общий уровень цен таков, что сделает регион неконкурентоспособным в глазах потенциальных работников, если зарплаты там будут ниже общероссийского уровня.

Первое характерно для Ямало-Ненецкого АО и Москвы, в то время как второе — для Сахалинской и Магаданских областей, а также Чукотского АО.

Для выравнивания зарплат нужно создавать стимулы для создания новых более современных предприятий и работать над повышением производительности труда, внедряя лучшие технологические и управленческие практики, что нашло отражение в «майских указах» президента.

Но это тяжело представить без более благоприятной ситуации с инвестициями, что ставит задачу по росту зарплат на более высокий уровень.

Пока не будет оживления инвестиций, повышать производительность можно будет только директивным способом, как в госкомпаниях, и эти 100 тыс. руб. для многих так и останутся недостижимой планкой, которая когда-то будет реализована только благодаря инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести российских регионах доля работников, чьи заработные платы составляют более 100 тыс. рублей в месяц, более 20%.

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