Москва, , 14:30 — REGNUM Запуск газопровода «Сила Сибири» позволит загрузить мощности Амурского газоперерабатывающего завода, который будет построен к 2023 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя запуск газопровода.

«Пуск газопровода расширит и диверсифицирует экспортные возможности Газпрома, снизив, пока, правда, ненамного, его зависимость от европейского спроса на газ.

А также придаст импульс развитию Амурской области как за счет строительства нового газоперерабатывающего производства, так и создав предпосылки для дальнейшей газификации области.

В 2020 году объемы поставок по «Силе Сибири» составят около 5 млрд кубометров, а с выходом на полную мощность по газопроводу можно будет прокачивать до 38 млрд кубометров природного газа в год.

Событие состоялось на месяц раньше планового срока, в отличие от «Северного потока — 2», пуск которого по независящим от Газпрома причинам, по всей видимости, будет перенесен на середину будущего года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в режиме телемоста с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2 декабря состоялся пуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский природный газ с месторождений на Ямале пойдет в сторону Китая.

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