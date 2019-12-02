Москва, , 12:34 — REGNUM Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», — обратился к главе государства глава Газпрома Алексей Миллер.

«Разрешаю», — ответил Путин.

После этого сотрудник компании заявил, что линейный кран на границе России и Китая открыт, началась подача газа.

«Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — добавил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

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