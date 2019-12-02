Москва, , 12:43 — REGNUM На европейском рынке стало слишком много политики, и желание Газпрома, а именно ему принадлежит экспортная монополия на природный газ, диверсифицировать поставки естественно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя запуск газопровода «Сила Сибири».

«С Китаем у России в торговле проблем нет. Россия экспортирует в Китай нефть, газ, вооружение и даже российское мороженое. Новость о запуске «Силы Сибири» станет дополнительным драйвером роста котировок Газпрома.

Основной фактор роста акций Газпрома по-прежнему дивиденды. Дивиденды Газпрома за 2018 год составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.

За 2019 год ожидается около 20 руб. на акцию. Приток западных инвестиций в «Газпром» и рост котировок акций газового гиганта составит до 300 руб. за акцию к концу уходящего года», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин в режиме телемоста торжественно запустили газопровод «Сила Сибири».

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