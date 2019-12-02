Москва, , 11:34 — REGNUM По итогам октября бизнес-седан Toyota Camry стала лидером марки в России с результатом 2685 проданных авто. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Несмотря на лидерство, продажи модели сократились по сравнению с прошлым годом на 18%. Другая модель марки — кроссовер Toyota RAV4 в октябре была реализована в количестве 1721 единицы, что на 12% меньше результата прошлого года.

Всего дилеры Toyota в России за отчётный период в РФ продали 7887 машин, что на 6% меньше, чем в 2018 году. С января по октябрь 2019 года продажи Toyota на авторынке России составили 82 281 единицу, что на 5% ниже уровня прошлого года.

Стоит также отметить, что согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, компания Toyota находится на шестом месте среди всех российских автопроизводителей. При этом рыночная доля бренда равна 5,8%.

Напомним, в течение первого месяца после начала реализации Yaris LX в конце октября 2019 года в Китае было заказано 11 тыс. автомобилей данной модели.

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