Токио, , 11:55 — REGNUM Компания Toyota сообщила дату начала продаж в Японии своего нового минивэна Toyota GranAce. Об этом 25 ноября сообщается в пресс-релизе компании.

На японском авторынке новинка появится 16 декабря 2019 года. Она будет предлагаться в нескольких конфигурациях: с трехрядным шестиместным и четырехрядным восьмиместным расположением кресел.

Длина кузова GranAce составляет 5,3 м, высота — 1,97 м. Отличительной особенностью этой модели является металлизированное оформление экстерьера и дорогая отделка салона, которая выполнена из натуральной кожи. Кроме того, панели внутри машины сделаны «под дерево».

Среди оснащения модели можно отдельно выделить светодиодную оптику, «умный» круиз-контроль, ассистент автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и медиасистему под названием Display Audio с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

Силовая установка состоит из дизельного двигателя на 2,8 л, мощность которого составляет 163 л. с. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой коробкой «автомат».

В Японии цена новинки будет составлять от 6,2 до 6,5 млн йен (примерно от 3,6 до 3,8 млн рублей).

Напомним, что представлен минивэн Toyota GranAce был в конце октября 2019 года на автомобильном салоне в Токио.

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