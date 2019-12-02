Москва, , 10:16 — REGNUM В ноябре динамика рубля была неоднозначной. За последний месяц осени «россиянин» подешевел по отношению к доллару США на 1,3%, а вот по отношению к евро рубль немного укрепился, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В декабре динамика курса российской национальной валюты будет сильно зависеть от новостей. Очень важной датой месяца станет 11 декабря, когда Федеральная резервная система США обнародует своё решение по процентной ставке. В настоящее время коридор процентных ставок по федеральным фондам составляет 1,5−1,75%.

С достаточно высокой вероятностью комитет по открытым рынкам ФРС примет решение о том, что процентные ставки в США должны остаться неизменными. Судя по довольно прозрачным намёкам главы ФРС Джерома Пауэлла и членов комитета по открытым рынкам, в новом снижении процентной ставки у Федрезерва пока нет необходимости.

Значит, ФРС намерена и дальше продолжать работать в режиме пожарной команды и производить какие-либо действия с процентной ставкой только если этого потребуют обстоятельства. Если ФРС хотя бы временно прекратит политику снижения процентных ставок, доллар может отреагировать на это ростом, а валюты развивающихся стран — падением.

13 декабря состоится заседание совета директоров Банка России, где также будет рассматриваться вопрос о ключевой процентной ставке. Скорее всего, на декабрьском заседании ЦБ РФ либо продолжит политику снижения процентной ставки, либо временно прекратит, оставив ставку без изменений.

Высока вероятность, что процентная ставка всё-таки останется без изменений, если только ноябрьская годовая инфляция сенсационно не упадёт, например, ниже 3,5%. Реакцию рубля на решение ЦБ РФ по процентной ставке, как правило, предсказывать очень трудно, так как рубль на такие решения в прошлом часто реагировал парадоксально.

15 декабря должно вступить в силу решение президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин на товары из Китая. Если это случится, то этот шаг Трампа может негативно повлиять на отношения Китая и США, которые и без того испорчены, и негативно сказаться на всех мировых финансовых рынках, в том числе, на курсах валют развивающихся стран, и рубль не будет исключением.

Однако не исключено, что в последний момент Трамп может передумать и снова отложить вступление в силу своего решения. И это может оказать поддержку валютам развивающихся стран, в том числе рублю.

Исходя из перечисленного, что рубль в декабре будет сильно волатильным, направление движения может сильно меняться и зависеть от новостей. Курс доллара в декабре будет колебаться в интервале 62−67 руб., а евро — в более узком диапазоне в 70−75 руб.», — дала прогноз эксперт.

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