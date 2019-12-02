Москва, , 09:51 — REGNUM На фоне обвала нефтяных в конце прошлой недели, курсы основных валют на Московской бирже выросли против российского рубля. Североморская смесь Brent потеряла в течение глобальной торговой сессии около $63 в цене, снизившись в район $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Курс доллара США вырос до отметки 64,30 руб., курс евро превысил уровень 70,83 руб. В азиатскую сессию 2 декабря цена на нефть восстановилась к $61,20, что может послужить поводом для восстановления курса российского рубля.

В целом диапазонная торговля на локальном валютном рынке продолжается. Курс доллара с начала ноября не выходит за границы 63,60 — 64,50 руб. Курс евро торгуется в диапазоне 70,20 — 71,00 руб.

На финансовых рынках наблюдается осторожный оптимистичный настрой в условиях, когда Китай воздерживается от резких заявлений и действий после подписания президентом США закона по Гонконгу.

Рубль может несколько восстановить свои позиции в рамках указанных выше диапазонов. Вероятно, в начале недели курс доллара против рубля может снизиться к отметке 64 руб., курс евро также откатит к 70.50 руб.», — полагает эксперт.

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