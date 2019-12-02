Москва, , 08:11 — REGNUM За неделю пара доллар/рубль выросла на 0,7%. Наибольшие потери рубль понес в понедельник (25 ноября) и пятницу (29 ноября), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Ослабление рубля было вызвано снижением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне обеспокоенности тем, что торговая сделка между США и Китаем может быть перенесена на следующий год, а также подешевевшей нефти.

28 ноября американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу у них было раннее закрытие. На тонком рынке цена на Brent упала почти на 6%, до $60,34 за баррель, пара доллар/рубль выросла на 0,39%, до 64,31 руб.

По итогам дня, 29 ноября, рубль подешевел к иностранным валютам — к доллару на 0,39%, до 64,31 руб., к евро — на 0,49%, до 70,87%, к футу — на 0,53%, до 83,22 руб.

Сегодня, 2 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в плюсе на 0,89%. Рынок открылся ростом на фоне сильной китайской статистики.

На Форекс рубль торгуется в плюсе. Уже сейчас можно сказать, что торги на Мосбирже откроются снижением по рублевым парам примерно на 0,2%. Пара доллар/рубль по-прежнему находится в боковом тренде с конца октября. Диапазон составляет примерно 2%. Его верхняя граница проходит через 64,50. Если сделать поправку на внутридневной локальный бычий тренд, то через 64,85 руб.

Учитывая неопределенность между США и Китаем, давление на рубль сохранится. Ожидается, что Трамп отложит введение тарифов 15 декабря, чтобы поддержать переговоры, но в этом году сделка маловероятна. Если торги по доллару 2 декабря закроются ниже 64,10 руб., то ждем снижения в район 63,85 руб. А так актуальны колебания около 64 руб.

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