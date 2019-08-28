Нижний Новгород, , 06:22 — REGNUM

Некачественное дизельное топливо, поставленное муниципальному автоперевозчику «Нижегородпассажиравтотранс», привело к поломке нижегородских автобусов. По факту поставки СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье мошенничество. Подозреваемые по делу пока не оглашаются, идёт расследование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следователи 27 августа провели обыски в жилищах физлиц и офисах компаний, произвели выемку документов для расследования дела, возбуждённого по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В ведомстве считают, что автоперевозчик в 2016 году заключил договор с поставщиком, но спустя год последний «с целью хищения денежных средств по данному договору» поставил топливо, которое не соответствует ГОСТ. Это в свою очередь «привело к поломке пассажирских автобусов». Ущерб оценивается на 193,6 млн рублей.

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Напомним, ранее в медиаповестку региона попал скандал, связанный с поставкой топлива муниципальному автоперевозчику. Спор с поставщиком вылился в судебные разбирательства. В конце декабря 2018 года мэрия обратилась в суд с требованием признать недействительным дополнительное соглашение с ООО «Нефтьсервис-НН» и НПАТ о поставке дизельного топлива в обход процедурам. Закупка у единственного поставщика, заявившегося на тендер, была оформлена в декабре 2016 года, но спустя сутки исполнитель обратился к автоперевозчику с просьбой внести поправку в цену, подняв оную с 32 до 36 рублей за литр, обосновав тем, что ошибся при указании стоимости. Ссылалась компания и на рост оптовых цен на дизтопливо. Если первые показатели были согласованы с мэрией, то новую цену, указанную в допсоглашении, власти не согласовывали, что и стало поводом для разбирательств, так как бюджет из-за этого соглашения получил дополнительные траты на сумму более 17,446 млн рублей.

Иск мэрии был удовлетворён, решение устоялось в вышестоящих инстанциях, а в начале августа 2019 года ООО отказали в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

Для справки: НПАТ работает на рынке перевозок с 1939 года. Его пассажиропоток — порядка 8 млн пассажиров в месяц. Компания уже несколько лет имеет финансовые трудности, а долги в разгар топливного скандала превышали 1 млрд рублей.