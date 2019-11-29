Москва, , 20:20 — REGNUM Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ.

Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.

Аналитики ЦБ отмечают, что это «свидетельствует об активизации бюджетных трат в октябре 2019 г., в том числе в рамках выполнения национальных проектов».

«В этих условиях годовой темп прироста ВВП в 2019 году, по оценкам, будет близок к верхней границе прогнозного интервала 0,8−1,3%», — сообщили в Банке России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

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