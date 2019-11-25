Москва, , 12:05 — REGNUM Заложенный в прогнозе правительства РФ показатель роста экономики России на 1,3% по итогам 2019 года труднодостижим. Такое мнение сегодня, 25 ноября, в ходе выступления в Совете Федерации высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пока мы считаем, что он (рост ВВП — прим. ИА REGNUM труднодостижим, но третий квартал даёт определённые оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно», — сказал Кудрин, напомнив, что за первые полгода рост составил всего 0,7%

Также, по его словам, трудно будет обеспечить и ускорение роста ВВП РФ с прогнозируемых 1,7% в 2020 году до 3,1% в 2021-м.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе рассмотрения закона об изменении федерального бюджета на 2019 года на заседании Совета Федерации первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2019 года окажется ниже, чем заложено в госбюджет — не на уровне 4,3%, как ожидалось, а на уровне 3,8% и даже ниже. Ситуанов отметил, что это позволит правительству РФ увеличить реальные расходы госказны на индексацию.

При этом, по его словам, рост ВВП в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%.

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