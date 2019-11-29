Москва, , 05:04 — REGNUM Новый способ мошенничества с банковскими картами, при котором жертву у банкомата обманывает группа людей, раскрыл пользователь Facebook Серж Гатилов в интервью «Известиям».

По его словам, организованная группа действует по отлаженной схеме: один из мошенников играет роль забывшего свою карту в банкомате. Когда будущая «жертва» обмана вынимает её, владелец карты подходит, чтобы проверить баланс и объявить, будто с карты пропала сумма в размере 5−15 тысяч рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию «жертвы».

Вместе мошенники убеждают «жертву» в том, что деньги необходимо вернуть, а в противном случае они готовы вызвать полицию. С учётом того, что на карте «жертвы» остаются отпечатки клиента, нередко на условия мошенников соглашаются.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», — прокомментировал адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов этот способ мошенничества.

В издании добавили, что такие ситуации возникают не в офисах банков, а в менее людных местах.

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