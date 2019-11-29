Пекин, , 15:41 — REGNUM Китайская автокомпания Hanlong Auto приступила к продажам нового внедорожника под названием Hunkt Canticie, который внешне похож на Range Rover Sport. Об этом 29 ноября сообщается на сайте NJCAR.RU.

Отличить новинку от Range Rover можно только по иной радиаторной решётке, модернизированному бамперу и более современной LED-оптики, а также по логотипу китайского бренда.

Что же касается технического содержания модели, то оно существенно отличается. Так, новое авто, созданное на платформе Zotye T800, снабжено турбодвигателем мощностью 218 «лошадей» рабочим объемом 2 л, который работает в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Привод у Hunkt Canticie передний.

В салоне автомобиля имеются: цифровая панель приборов, которая объединена с дисплеем информационно-развлекательного комплекса, и селектор коробки передач, выполненный в виде шайбы.

Стоимость Canticie и Range Rover Sport отличается почти в 10 раз. Если стоимость модели Canticie равна 159 800 юаней (около 1,5 млн рублей), то цена Range Rover Sport составляет 1 609 000 юаней (14 млн. рублей).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре текущего года в РФ было реализовано 4 112 новых легковушек китайских компаний. Это на 14,8% больше, чем за тот же период 2018 года.

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