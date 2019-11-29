Берлин, , 14:43 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen продала 100-тысячный e-Golf. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Церемония вручения авто клиенту состоялась на Стеклянной Мануфактуре в городе Дрезден.

Автомобиль e-Golf впервые появился на рынке в 2014 году и стал одним из самых популярных в классе электрокаров не только в Европе, но и в других странах. Сошедший с автозавода в Вольфсбурге электрокар имел мощность 136 «лошадей» (100 кВт). Запас хода авто при полной зарядке аккумулятора составлял 230 км (по WLTP).

Позже модель начали собирать также на заводе в Дрездене. Стоит отметить, что осенью 2020 года на этом предприятии будет запущена новая сборочная линия модели ID.3.

На данный момент завод производит в год порядка 1300 автомобилей.

Напомним, за период январь-октябрь 2019 года продажи модели e-Golf по всему миру составили 24,8 тыс. машин. Самые крупные продажи модели были в Норвегии, Германии, США, Великобритании и Нидерландах.

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