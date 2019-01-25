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Volkswagen e-Golf признан лучшим электромобилем по результатам ADAC EcoTest

Техника

Эксперты сравнили выбросы 111 электромобилей

Вольфсбург, Германия, 25 января 2019, 11:34 — REGNUM  Новый Volkswagen e-Golf признан самым чистым электромобилем 2018 года по результатам испытаний, проведённых немецким автомобильным клубом ADAC, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

EcoTest в реальных условиях определяет уровень выбросов углекислого газа, окиси углерода, других вредных соединений и частиц. В последних испытаниях приняли участие 111 электромобилей. Два первых места в таблице лидеров заняли e-Golf и e-up! Второй автомобиль также производит Volkswagen.

«Как самые чистые автомобили, Volkswagen e-Golf 1 и e-up!, которые не производят локальных выбросов, возглавляют список результатов с высшей оценкой в пять звёзд, опережая 109 конкурентов», — говорится в сообщении.

E-Golf оснащается мощным и почти бесшумным электродвигателем (100 кВт / 136 л.с.). Автомобиль способен преодолеть расстояние до 231 км (по WLTP). При этом модель может похвастаться привычным комфортом Golf, интеллектуальной системой управления зарядкой и наличием дополнительных вспомогательных систем.

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