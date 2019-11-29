Москва, , 14:26 — REGNUM Технические консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина, которые должны были состояться сегодня, 29 ноября, в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Об этом ТАСС сообщил источник в Еврокомиссии.

«Технические консультации перенесены на следующую неделю», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам. Делегации двух стран обсудили также условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Читайте также: «Договаривайтесь сами»: Брюссель не поможет Киеву в его переговорах с РФ