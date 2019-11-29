Москва, , 13:45 — REGNUM Евросоюз устал от того низкого уровня политической культуры, который демонстрировала киевская дипломатия, и решил не вмешиваться в российско-украинские переговоры по газу, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя официальное заявление министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, в котором было сказано, что Киев «как надёжный партнёр должен обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки».

«Это заявление — оно в стиле раннего Зеленского: «Я с Путиным говорить не будут, так как я его боюсь, пусть с ним за меня Трамп поговорит». Здесь ровно то же самое: «Господа из Европы, не бросайте нас — мы работаем не для себя, а для вас», — сказал Делягин. — Причём важно понимать, что не мы (Россия и Украина — прим. ИА REGNUM) встретились вдвоём, а Брюссель не пришёл на трёхстороннюю встречу. Брюссель сказал: «Договаривайтесь сами». Брюссель просто устал от того «высочайшего» уровня политической культуры, который демонстрирует украинская сторона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ. Кроме того, делегации двух стран обсудили условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

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