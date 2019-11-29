Берлин, , 08:40 — REGNUM Германия выступает за то, чтобы Украина по-прежнему обеспечивала транзит российского газа, но для этого Киев должен вовремя платить за газ и модернизировать газотранспортную инфраструктуру. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в опубликованном 29 ноября интервью ТАСС.

По поводу газа к Украине, по его словам, есть «достаточно требований». Это адаптация украинской энергетической инфраструктуры к правилам внутреннего рынка ЕС, что означает в первую очередь реформу «Нафтогаза» и модернизацию транзитных мощностей.

Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.

«Однако за этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить», — сказал Эрнст.

Он подчеркнул, что сохранение транзита только ради получения Киевом платы за него — неприемлемо. Если Евросоюз «хочет дать Украине денег», это должно происходить по решению собственных институтов содружества и на средства его бюджета.

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