Берлин, , 14:40 — REGNUM Санкции против российского проекта «Северный поток — 2», которые продолжают вводить Соединённые Штаты, могут негативно отразиться на потребителях газа в Европе, приведя к подорожанию голубого топлива. Такие опасения высказал спикер по вопросам энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре.

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Комментируя планы Конгресса США включить санкции против трубопровода в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год, политик в интервью ТАСС отметил, что подобные меры реализацию проекта уже не остановят — он будет реализован.

«Я ожидаю подорожания газа для клиентов в Европе. И я ожидаю, что они [возможные санкции] осложнят реализацию новых проектов», — отметил парламентарий.

По его словам, тогда уже США «достигнут своей низкой цели», за которой стоит желание продавать собственный сжиженный газ. Подобные действия со стороны Вашингтона Корте назвал «совершенно ясным агрессивным с экономической точки актом по отношению к Европе».

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Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» будет проложен из России до Германии по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании, которая долгое время не давала своё согласие на прохождение газопровода через свои воды.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено уже более чем на 83%. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, реализация проекта идёт по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года.