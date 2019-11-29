Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 28 ноября закрылись снижением на 0,35%. Котировки нефти умеренно снизились на фоне низкой активности из-за праздника в США, а также подписания президентом США Дональд Трамп законопроекта, который поддерживает протестующих в Гонконге, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Трейдеры обеспокоены тем, что этот шаг может задержать подписание предварительного торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай осудил вмешательство США во внутренние дела Гонконга, угрожая местью, но воздерживается от неё из-за переговоров. Китай, скорее всего, внесет в черный список авторов Гонконгского законопроекта.

Сегодня, 29 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,43%, до $62,99. Давление на нефтяной рынок постепенно нарастает. Покупатели рискуют потерять контроль над ситуацией.

Цена торгуется в середине торгового диапазона, который зародился 3 октября. Если будет пройден уровень $62,85, то ожидаетcя снижение котировок до $61,05 за баррель. Если уровень $61 не устоит, то падение ускорится до $60,20.

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