Москва, , 15:59 — REGNUM Котировки черного золота 28 ноября стремятся найти опору в виде минимумов предыдущих двух дней вблизи $65 по сорту Brent после того, как накануне в ожидании сильной американской макростатистики и достижения «перемирия» в «торговой войне» между США и Китаем, был переписан максимум за предыдущие восемь недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Если днем ранее к концу дня покупатели смогли справиться с давлением продаж и вернуть котировки к исходным позициям к $64,20, то сегодня вместе с общим ослаблением аппетитов к риску подобного настроя уже не наблюдается. Причина — действия Трампа.

Американский президент, испытывая давление демократов, не решился не ставить подпись под нашумевшим законопроектом о поддержке протестующих в Гонконге, что привело к гневной отповеди китайского МИДа, который пообещал «жестко ответить» и не исключил, что это может сказаться на торговых переговорах.

Но рынок пока не готов серьезно поверить в сценарий срыва переговоров и, как прежде, рассчитывает, что «месть» за Гонконг, если и случится, то позже, а пока и в Пекине, и в Вашингтоне всё-таки дойдут до финишной ленточки и объявят о подписании «первой фазы», возможно, даже сегодня, в День благодарения, праздничный день в США.

Снижение фьючерсов на американские индексы, укрепление золота и йены, основных барометров рисков — всё это носит скорее технический характер, в то же время достоверно об этом можно будет судить лишь 29 ноября с возвращением американских инвесторов.

Технически цены на нефть могут нащупать поддержку вблизи $63,50 по сорту Brent, чтобы предпринимать новые попытки набрать высоту», — полагает эксперт.

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