Москва, , 08:12 — REGNUM Дилеры шведской компании Volvo в России приступили к приёму заказов на новый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Первые авто появятся у российских покупателей в феврале 2020 года.

Стоит отметить, что новинка стала вторым автомобилем Volvo на российском рынке с гибридным агрегатом. Так, в 2018 году на российском авторынке появился флагманский гибридный внедорожник XC90 T8 Twin Engine.

В движение электрокар приводит 320-сильный бензиновый агрегат T6 семейства Drive-E объёмом 2 л, который сочетается с электродвигателем мощностью 87 л. с. Таким образом, общая мощность тандема равна 407 л. с. Это даёт возможность кроссоверу разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5,3 с.

Напомним, в октябре текущего года в РФ было продано 844 новых автомобиля автокомпании Volvo. Это на 15,9% больше уровня реализации прошлого года. При этом с января по ноябрь 2019 года шведский автопроизводитель реализовал 6740 машин — на 13,4% больше уровня 2018 года.

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